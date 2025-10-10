Этот салат понравится вашей коже и печени: готовим полезный микс со свеклой

Этот салат понравится вашей коже и печени: готовим полезный микс со свеклой! Нежная запеченная свекла, ароматные прованские травы и пикантные нотки чеснока создают полезную закуску. Простое блюдо, которое подарит вам не только удовольствие, но оздоровит организм.

Ингредиенты

Свекла — 1 кг

Масло растительное нерафинированное — 4 ст. л.

Чеснок — 3 зубчика

Орехи грецкие — 50 г

Уксус яблочный — 2 ч. л.

Соевый соус — 2 ч. л.

Травы прованские — 1 ч. л.

Кинза — 0.5 пучка

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Приготовление

Очищенную свеклу нарежьте кубиками, смешайте с прованскими травами и половиной измельченного чеснока. Запекайте под фольгой при 180°C 40-50 минут до мягкости. Готовую свеклу полностью остудите и переложите в салатник. Добавьте масло, рубленые грецкие орехи, оставшийся чеснок, кинзу, уксус и соевый соус. Аккуратно перемешайте и дайте салату настояться 15-20 минут перед подачей.

