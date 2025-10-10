Этот салат понравится вашей коже и печени: готовим полезный микс со свеклой! Нежная запеченная свекла, ароматные прованские травы и пикантные нотки чеснока создают полезную закуску. Простое блюдо, которое подарит вам не только удовольствие, но оздоровит организм.
Ингредиенты
- Свекла — 1 кг
- Масло растительное нерафинированное — 4 ст. л.
- Чеснок — 3 зубчика
- Орехи грецкие — 50 г
- Уксус яблочный — 2 ч. л.
- Соевый соус — 2 ч. л.
- Травы прованские — 1 ч. л.
- Кинза — 0.5 пучка
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
Приготовление
- Очищенную свеклу нарежьте кубиками, смешайте с прованскими травами и половиной измельченного чеснока. Запекайте под фольгой при 180°C 40-50 минут до мягкости.
- Готовую свеклу полностью остудите и переложите в салатник. Добавьте масло, рубленые грецкие орехи, оставшийся чеснок, кинзу, уксус и соевый соус. Аккуратно перемешайте и дайте салату настояться 15-20 минут перед подачей.
