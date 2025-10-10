Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 17:00

Этот салат понравится вашей коже и печени: готовим полезный микс со свеклой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот салат понравится вашей коже и печени: готовим полезный микс со свеклой! Нежная запеченная свекла, ароматные прованские травы и пикантные нотки чеснока создают полезную закуску. Простое блюдо, которое подарит вам не только удовольствие, но оздоровит организм.

Ингредиенты

  • Свекла — 1 кг
  • Масло растительное нерафинированное — 4 ст. л.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Орехи грецкие — 50 г
  • Уксус яблочный — 2 ч. л.
  • Соевый соус — 2 ч. л.
  • Травы прованские — 1 ч. л.
  • Кинза — 0.5 пучка
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу

Приготовление

  1. Очищенную свеклу нарежьте кубиками, смешайте с прованскими травами и половиной измельченного чеснока. Запекайте под фольгой при 180°C 40-50 минут до мягкости.
  2. Готовую свеклу полностью остудите и переложите в салатник. Добавьте масло, рубленые грецкие орехи, оставшийся чеснок, кинзу, уксус и соевый соус. Аккуратно перемешайте и дайте салату настояться 15-20 минут перед подачей.

Ранее мы готовили салат «Обжорка» с говядиной и грибами. Обалденное сочетание простых продуктов.

