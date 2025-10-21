Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 19:24

Этот рулет стал ответом на вопрос, как покорить сладкоежку: нереальный десерт с арахисом и кремом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Арахисовый рулет представляет собой нежный десерт, который сочетает воздушный бисквит и кремовую начинку с насыщенным вкусом арахиса. Это лакомство отличается идеальным балансом сладости и орехового аромата, что делает его прекрасным выбором для чаепития. Приготовление рулета не требует специальных навыков и позволяет получить впечатляющий результат.

Для бисквита потребуется: 4-5 яиц, щепотка соли, 130 граммов сахара, 5 граммов ванильного сахара, 50 миллилитров молока и 170 граммов муки. Яйца взбивают с солью, постепенно добавляя сахар и ванильный сахар, до образования пышной светлой массы. Аккуратно вводят просеянную муку и молоко, перемешивая снизу вверх. Тесто выливают на противень, застеленный пергаментом, и выпекают при 180 градусах 10–12 минут. Готовый горячий бисквит сразу свертывают в рулет вместе с бумагой и оставляют остывать.

Для крема: 180 граммов сливочного масла взбивают с 220 граммами вареной сгущенки, постепенно добавляя 150–200 миллилитров молока. Остывший бисквит разворачивают, промазывают кремом и посыпают обжаренным измельченным арахисом (180–200 граммов). Аккуратно сворачивают рулет и убирают в холодильник на несколько часов. Важно хорошо охладить крем перед нанесением, чтобы он не растекался.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

Читайте также
Забудьте о полуфабрикатах! Эти домашние палочки из рыбы стали моим личным хитом
Общество
Забудьте о полуфабрикатах! Эти домашние палочки из рыбы стали моим личным хитом
Хрустящие слойки, но без теста: перевернул кулинарию и получил неожиданную вкусноту — делюсь рецептом
Общество
Хрустящие слойки, но без теста: перевернул кулинарию и получил неожиданную вкусноту — делюсь рецептом
Домашний салат из запеченной свеклы с изюмом и кедровыми орехами
Семья и жизнь
Домашний салат из запеченной свеклы с изюмом и кедровыми орехами
Салат, который впечатляет всех гостей, — тыква и орехи в составе
Семья и жизнь
Салат, который впечатляет всех гостей, — тыква и орехи в составе
Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть
Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
десерты
орехи
рецепты
рулеты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Египте туристка упала внутрь 4000-летней пирамиды
Брат Геннадия Хазанова скончался в нищете и одиночестве
Обычная свекла превратилась в шедевр — добавила бальзамик и сыр
Запекаю свеклу с чесноком и розмарином — аромат на всю кухню
Девушка с самодельным огнеметом хотела сжечь таракана, но убила соседку
Продали в рабство или на органы? Россиянка с биполяркой пропала в Таиланде
«Партия войны» против РФ, новые версии пропажи Усольцевых: что будет дальше
В ожидаемой встрече Трампа и Путина появился нюанс
В Москве «пропала» верхушка Останкинской башни
Жительница Шотландии нашла огромное существо на побережье
Раскрыта личность избранника дочери Глюк’оZы
На Западе заявили о возможности снятия санкций с России
Стало известно, вернется ли Абрамович в футбол
Политолог раскрыл, сколько депутатов Рады готовы предать Зеленского
«Приходила восемь раз»: Якубович о реакции дочери на спектакль с ним
Пленный боец ВСУ раскрыл, как командование минометами борется с дезертирами
Российского замминистра освободили от должности
«Добьет в спину»: раскрыто, когда Тимошенко расправится с Зеленским
Хинштейн раскрыл, чем Курская область поможет Белгородчине
Стало известно, сколько ЕС выделил денег Украине с начала конфликта с РФ
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают
Семья и жизнь

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.