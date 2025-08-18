Этот мраморный кекс получается даже у новичков — вот в чем его секрет

Нежный мраморный кекс с шоколадной глазурью — идеальное лакомство к чаю или кофе. Этот классический рецепт сочетает в себе ванильную и шоколадную текстуры, создавая красивый мраморный рисунок и насыщенный вкус.

Для приготовления смешайте 180 г муки с 1/2 ч. л. соли. Взбейте 200 г сливочного масла с 220 г сахара, добавьте 1/2 ч. л. ванильного экстракта. По одному введите 5 яиц, затем добавьте муку. Разделите тесто на две части, в одну добавьте 25 г какао. Чередуя, выложите тесто в форму, создавая мраморный эффект ножом. Выпекайте при 160 °C около 1 часа. Для глазури растопите 30 г шоколада с 20 г масла и 1 ч. л. меда, полейте остывший кекс.

Этот кекс получается воздушным, с красивым мраморным узором и нежной шоколадной глазурью. Он отлично хранится несколько дней, становясь еще вкуснее. Попробуйте — и этот рецепт станет вашим любимым!

