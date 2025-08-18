В Госдуме раскрыли деталь разговоров о территориальном обмене РФ и Украины Депутат Журавлев: условия обмена территориями с саммита РФ и США не обнародованы

Условия обмена территориями между Россией и Украиной, которые могли обсуждаться на саммите на Аляске, еще не обнародованы, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. При этом он подчеркнул, что территориальные вопросы должны основываться на реалиях в зоне СВО и требованиях РФ.

Условия, которые обсуждались на саммите в Анкоридже, еще не обнародованы, и только в редких утечках утверждается, что речь шла о неких территориальных вопросах. В целом же, естественно, следует основываться на ситуации, которая сейчас сложилась, что называется, на земле, но главное, чего хочет добиться Россия, — гарантий безопасности для собственного суверенитета, — объяснил Журавлев.

Депутат напомнил, что в состав России вошли Республика Крым, Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области. Сейчас армия РФ продвигается на территориях Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей и может пойти на уступки, не развивая наступление в остальных регионах, добавил он.

Когда-то Украина включала в себя 24 области и автономную республику Крым, но с тех пор ситуация кардинально изменилась. Крым, по результатам всенародного референдума, присоединился к России в 2014 году, то же самое сделали в 2022-м ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Известно, что российские войска сейчас закрепились в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях. Соответственно, осталось еще 16 украинских областей, по которым, как и хотелось бы американской стороне, Россия может пойти на уступки, — ответил Журавлев.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что Россия может оставить Харьков в обмен на Донбасс. По его словам, вопрос принадлежности ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей для РФ уже решен.