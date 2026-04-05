05 апреля 2026 в 17:00

Этот кулич я дарю только самым близким.  Внутри — нежные слои, орехи и изюм. Самый простой и быстрый рецепт на Пасху

Фото: D-NEWS.ru
Беру дрожжевое тесто, сливочное масло, орехи и изюм — и вместо обычного кулича получается слоистый, волокнистый, с карамельными прослойками и хрустящей ореховой ноткой.

Главный секрет — в начинке: тесто раскатывается, щедро смазывается маслом, посыпается орешками и изюмом, сворачивается в рулет, разрезается, закручивается и отправляется в форму. В разрезе такой кулич напоминает слойки — нежный, маслянистый, с богатым ароматом.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 500 г муки, 170 мл молока, 30 г сырых дрожжей, 120 г сахара, 2 яйца и 2 желтка, 60 г сливочного масла, соль; для начинки — 180 г сливочного масла, 150 г изюма, 100 г грецких орехов; для глазури — 2 белка, 125 г сахара. Замесите дрожжевое тесто, дайте подойти. Раскатайте в пласт, смажьте маслом, посыпьте орехами и изюмом.

Сверните рулет, разрежьте вдоль, не дорезая до конца, затем скрутите и уложите в форму. Дайте подойти, выпекайте при 200°С 10 минут, затем снизьте до 180°С и пеките еще 20–30 минут под фольгой. Украсьте белковой глазурью. Этот кулич остается мягким и ароматным несколько дней.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Читайте также
Постные блины: 4 лучших рецепта без яиц и молока
Семья и жизнь
Постные блины: 4 лучших рецепта без яиц и молока
Манник, который получается всегда и у всех: три рецепта на любой вкус
Семья и жизнь
Манник, который получается всегда и у всех: три рецепта на любой вкус
Как в лучших столовых СССР! Салат из свежей капусты с морковью за 5 минут
Семья и жизнь
Как в лучших столовых СССР! Салат из свежей капусты с морковью за 5 минут
Никакой возни с формами: на Пасху пеку тюлевую бабу — нежнее кулича и ароматнее шарлотки
Общество
Никакой возни с формами: на Пасху пеку тюлевую бабу — нежнее кулича и ароматнее шарлотки
Вместо муки — миндальная крошка: кулич «Панеттоне» с цукатами и апельсиновой цедрой — мякиш воздушный, как облако
Общество
Вместо муки — миндальная крошка: кулич «Панеттоне» с цукатами и апельсиновой цедрой — мякиш воздушный, как облако
рецепты
кулинария
куличи
Пасха
Мария Левицкая
М. Левицкая
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

