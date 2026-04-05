Этот кулич я дарю только самым близким. Внутри — нежные слои, орехи и изюм. Самый простой и быстрый рецепт на Пасху

Беру дрожжевое тесто, сливочное масло, орехи и изюм — и вместо обычного кулича получается слоистый, волокнистый, с карамельными прослойками и хрустящей ореховой ноткой.

Главный секрет — в начинке: тесто раскатывается, щедро смазывается маслом, посыпается орешками и изюмом, сворачивается в рулет, разрезается, закручивается и отправляется в форму. В разрезе такой кулич напоминает слойки — нежный, маслянистый, с богатым ароматом.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 500 г муки, 170 мл молока, 30 г сырых дрожжей, 120 г сахара, 2 яйца и 2 желтка, 60 г сливочного масла, соль; для начинки — 180 г сливочного масла, 150 г изюма, 100 г грецких орехов; для глазури — 2 белка, 125 г сахара. Замесите дрожжевое тесто, дайте подойти. Раскатайте в пласт, смажьте маслом, посыпьте орехами и изюмом.

Сверните рулет, разрежьте вдоль, не дорезая до конца, затем скрутите и уложите в форму. Дайте подойти, выпекайте при 200°С 10 минут, затем снизьте до 180°С и пеките еще 20–30 минут под фольгой. Украсьте белковой глазурью. Этот кулич остается мягким и ароматным несколько дней.

