Вместо муки — миндальная крошка: кулич «Панеттоне» с цукатами и апельсиновой цедрой — мякиш воздушный, как облако

Беру миндальную муку, цукаты и апельсиновую цедру — и пеку кулич «Панеттоне» без пшеничной муки, с мякишем воздушным, как облако.

Это гениально простое и невероятно вкусное пасхальное угощение, идеальное для тех, кто ищет необычные рецепты и хочет удивить гостей итальянским колоритом. Получается обалденная вкуснятина: нежный, влажный мякиш с насыщенным миндальным ароматом, сочные цукаты и яркая апельсиновая цедра, а тонкая золотистая корочка придает куличу праздничный вид.

Для приготовления вам понадобится: 300 г миндальной муки, 4 яйца, 100 г сахара, 100 г сливочного масла, 100 г цукатов, цедра 1 апельсина, 1 чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли. Яйца взбейте с сахаром до пышности. Добавьте растопленное масло, цедру, соль и разрыхлитель. Постепенно всыпьте миндальную муку, тщательно перемешивая.

В конце добавьте цукаты. Форму для кулича смажьте маслом, присыпьте миндальной крошкой, выложите тесто. Выпекайте при 170°С 35–40 минут до золотистого цвета и сухой лучины. Дайте полностью остыть, затем посыпьте сахарной пудрой. Этот кулич не содержит глютена, но по воздушности и вкусу не уступает классическому панеттоне.

