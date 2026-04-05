Забыла о дрожжах: замесила на кефире — влажный и сочный кулич с цукатами и миндалем поднимается сам за 30 минут

Забыла о дрожжах: замесила на кефире — влажный и сочный кулич с цукатами и миндалем поднимается сам за 30 минут

Беру кефир, муку и соду — и забываю о дрожжах навсегда. Этот кулич на кефире с цукатами и миндалем поднимается сам за 30 минут, а получается таким пышным и нежным, что гости не верят, что в тесте нет дрожжей.

Это гениально простое и невероятно вкусное пасхальное угощение, идеальное для тех, кто хочет испечь кулич быстро и без лишних хлопот. Получается обалденная вкуснятина: мягкий, пористый мякиш с золотистой корочкой, сладкие цукаты и хрустящий миндаль в каждом кусочке, а аромат ванили и кефира наполняет весь дом.

Для приготовления вам понадобится: 500 г муки, 300 мл кефира, 150 г сахара, 2 яйца, 100 мл растительного масла, 1 чайная ложка соды, 100 г цукатов, 50 г миндальных лепестков, щепотка соли, ванильный сахар по вкусу. Кефир смешайте с содой, оставьте на 5 минут.

Яйца взбейте с сахаром и ванильным сахаром до пышности, добавьте масло, кефир и соль, перемешайте. Муку просейте, постепенно введите в жидкую массу, замесите тесто. Добавьте цукаты и миндаль, перемешайте. Форму смажьте маслом, выложите тесто на 2/3 высоты. Выпекайте при 180 °С 35–40 минут до золотистого цвета. Этот кулич не черствеет и остается мягким несколько дней.

