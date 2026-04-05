05 апреля 2026 в 11:30

Забыла о дрожжах: замесила на кефире — влажный и сочный кулич с цукатами и миндалем поднимается сам за 30 минут

Беру кефир, муку и соду — и забываю о дрожжах навсегда. Этот кулич на кефире с цукатами и миндалем поднимается сам за 30 минут, а получается таким пышным и нежным, что гости не верят, что в тесте нет дрожжей.

Это гениально простое и невероятно вкусное пасхальное угощение, идеальное для тех, кто хочет испечь кулич быстро и без лишних хлопот. Получается обалденная вкуснятина: мягкий, пористый мякиш с золотистой корочкой, сладкие цукаты и хрустящий миндаль в каждом кусочке, а аромат ванили и кефира наполняет весь дом.

Для приготовления вам понадобится: 500 г муки, 300 мл кефира, 150 г сахара, 2 яйца, 100 мл растительного масла, 1 чайная ложка соды, 100 г цукатов, 50 г миндальных лепестков, щепотка соли, ванильный сахар по вкусу. Кефир смешайте с содой, оставьте на 5 минут.

Яйца взбейте с сахаром и ванильным сахаром до пышности, добавьте масло, кефир и соль, перемешайте. Муку просейте, постепенно введите в жидкую массу, замесите тесто. Добавьте цукаты и миндаль, перемешайте. Форму смажьте маслом, выложите тесто на 2/3 высоты. Выпекайте при 180 °С 35–40 минут до золотистого цвета. Этот кулич не черствеет и остается мягким несколько дней.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Читайте также
Хлеб превращается в камень за ночь? Вот ошибка, из-за которой вы теряете свежесть
Тарталетки в прошлом! К фуршету подаю эти мини-сэндвичи с карбонадом и нежной глазурью
Вкуснее краффина и панеттоне: куличи на восковом тесте — сдобные и волокнистые
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Этот кулич я дарю только самым близким.  Внутри — нежные слои, орехи и изюм. Самый простой и быстрый рецепт на Пасху
Мария Левицкая
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
