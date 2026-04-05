Никакой возни с формами: на Пасху пеку тюлевую бабу — нежнее кулича и ароматнее шарлотки

Баба тюлевая — это вариант знаменитой ромовой бабы, которая станет настоящим украшением пасхального стола. Ее нежный, волокнистый мякиш с ароматом ванили и тонкая сладкая пропитка делают этот кекс невероятно вкусным и воздушным.

Если использовать для выпечки цилиндрические формы, баба получается высокой, пористой и красивой, а после выпечки ее щедро пропитывают ромовым сиропом или просто посыпают сахарной пудрой. Беру муку, дрожжи и много яиц — и через пару часов на столе пышный, золотистый кекс, который тает во рту. Получается обалденная вкуснятина: мягкое, маслянистое тесто с насыщенным желтком, тонкая хрустящая корочка и нежная, влажная середина, которая буквально тает на языке.

Для приготовления вам понадобится: 4 стакана муки, 70 г свежих дрожжей, 10 яиц, 3 стакана сахара, 2 стакана молока, 1 пакетик ванильного сахара, щепотка соли. В теплом молоке растворите дрожжи и 1 столовую ложку сахара, оставьте на 15 минут. Яйца взбейте с оставшимся сахаром и ванильным сахаром до пышности, добавьте опару, муку и соль, замесите мягкое тесто. Накройте и оставьте в тепле на 1,5–2 часа. Обомните, выложите в смазанные маслом цилиндрические формы на 1/3, дайте подойти до краев. Выпекайте при 180°С 35–40 минут. Готовые бабы остудите, при желании пропитайте ромовым сиропом или посыпьте сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.