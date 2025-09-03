Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 12:23

Этот домашний сыр содержит всего 141 ккал! Готовим легко и быстро

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Домашний низкокалорийный сыр — это полезный и вкусный продукт, который идеально подходит для здорового питания. Нежная текстура и мягкий вкус делают его отличной альтернативой магазинным сырам с высокой калорийностью. Простой рецепт позволяет легко приготовить этот сыр даже начинающим кулинарам.

Для приготовления потребуется: 500 г сухого творога 0%, 125 мл молока 2,5%, 0,5 яйца, 0,5 ч. л. соли, 0,25 ч. л. соды, 5 г сливочного масла. Творог залить молоком, варить 10–15 минут. Откинуть на сито, вернуть в кастрюлю, добавить остальные ингредиенты. Варить до однородной тягучей массы. Ключевой секрет — использование именно сухого творога крупинками, который обеспечивает правильную консистенцию и предотвращает излишнюю влажность сыра. Переложить в форму, охладить.

