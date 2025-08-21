Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 18:55

Этот десерт зайдет даже зожнику! Полезная и освежающая вкуснятина с ягодами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ягодный десерт — это легкое, освежающее лакомство с нежной кремовой текстурой и ярким вкусом свежих ягод. Он идеально подходит для здорового перекуса, завтрака или завершения ужина без чувства тяжести.

Для приготовления смешайте в блендере 120 г замороженных ягод (смородина, клубника, малина) и 200 г греческого йогурта до однородности. Добавьте 2 ст. л. семян чиа и сахарозаменитель по вкусу, тщательно перемешайте. Разлейте массу по креманкам и уберите в холодильник на 2 часа. Перед подачей украсьте свежими ягодами и фруктами (черника, ломтики персика, мята).

Десерт покоряет контрастом нежного крема и сочных ягод, а семена чиа придают полезную текстуру. Подавайте его охлажденным — это идеальный вариант для жаркого дня или полезного десерта без выпечки!

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

еда
десерты
рецепты
ягоды
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
