Этот десерт зайдет даже зожнику! Полезная и освежающая вкуснятина с ягодами

Ягодный десерт — это легкое, освежающее лакомство с нежной кремовой текстурой и ярким вкусом свежих ягод. Он идеально подходит для здорового перекуса, завтрака или завершения ужина без чувства тяжести.

Для приготовления смешайте в блендере 120 г замороженных ягод (смородина, клубника, малина) и 200 г греческого йогурта до однородности. Добавьте 2 ст. л. семян чиа и сахарозаменитель по вкусу, тщательно перемешайте. Разлейте массу по креманкам и уберите в холодильник на 2 часа. Перед подачей украсьте свежими ягодами и фруктами (черника, ломтики персика, мята).

Десерт покоряет контрастом нежного крема и сочных ягод, а семена чиа придают полезную текстуру. Подавайте его охлажденным — это идеальный вариант для жаркого дня или полезного десерта без выпечки!

