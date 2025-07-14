Этот десерт взорвал соцсети: готовим хитовые кейк-попсы в глазури

Эти кейк-попсы — идеальный десерт для тех, кто любит сладкое, но не хочет возиться со сложными рецептами. Нежные бисквитные шарики с вареной сгущенкой в шоколадной глазури понравятся и детям, и взрослым.

Ингредиенты:

яйца — 3 шт.;

сахар — 125 г;

ванильный сахар — 5 г;

соль — 1 щепотка;

мука — 125 г;

масло сливочное — 100 г;

вареная сгущенка — 100 г;

шоколад — 150 г;

кондитерская посыпка — по вкусу.

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром и ванилью до пышной массы. Добавьте просеянную муку и аккуратно перемешайте. Выпекайте бисквит при 180 °C 20–25 минут, остудите. Раскрошите бисквит, смешайте с мягким маслом и сгущенкой. Сформируйте шарики и охладите 30 минут. Растопите шоколад, обмакните в него шарики и украсьте посыпкой.

Ранее также сообщалось о рецепте десерта, знакомого многим с детства, — шоколадного масла. Его легко приготовить дома, и оно получится даже вкуснее магазинного.