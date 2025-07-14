Этот десерт взорвал соцсети: готовим хитовые кейк-попсы в глазури

Эти кейк-попсы — идеальный десерт для тех, кто любит сладкое, но не хочет возиться со сложными рецептами. Нежные бисквитные шарики с вареной сгущенкой в шоколадной глазури понравятся и детям, и взрослым.
Ингредиенты:
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 125 г;
- ванильный сахар — 5 г;
- соль — 1 щепотка;
- мука — 125 г;
- масло сливочное — 100 г;
- вареная сгущенка — 100 г;
- шоколад — 150 г;
- кондитерская посыпка — по вкусу.
Приготовление:
- Взбейте яйца с сахаром и ванилью до пышной массы.
- Добавьте просеянную муку и аккуратно перемешайте.
- Выпекайте бисквит при 180 °C 20–25 минут, остудите.
- Раскрошите бисквит, смешайте с мягким маслом и сгущенкой.
- Сформируйте шарики и охладите 30 минут.
- Растопите шоколад, обмакните в него шарики и украсьте посыпкой.
Ранее также сообщалось о рецепте десерта, знакомого многим с детства, — шоколадного масла. Его легко приготовить дома, и оно получится даже вкуснее магазинного.