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14 июля 2025 в 12:43

Этот десерт взорвал соцсети: готовим хитовые кейк-попсы в глазури

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти кейк-попсы — идеальный десерт для тех, кто любит сладкое, но не хочет возиться со сложными рецептами. Нежные бисквитные шарики с вареной сгущенкой в шоколадной глазури понравятся и детям, и взрослым.

Ингредиенты:

  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 125 г;
  • ванильный сахар — 5 г;
  • соль — 1 щепотка;
  • мука — 125 г;
  • масло сливочное — 100 г;
  • вареная сгущенка — 100 г;
  • шоколад — 150 г;
  • кондитерская посыпка — по вкусу.

Приготовление:

  1. Взбейте яйца с сахаром и ванилью до пышной массы.
  2. Добавьте просеянную муку и аккуратно перемешайте.
  3. Выпекайте бисквит при 180 °C 20–25 минут, остудите.
  4. Раскрошите бисквит, смешайте с мягким маслом и сгущенкой.
  5. Сформируйте шарики и охладите 30 минут.
  6. Растопите шоколад, обмакните в него шарики и украсьте посыпкой.

Ранее также сообщалось о рецепте десерта, знакомого многим с детства, — шоколадного масла. Его легко приготовить дома, и оно получится даже вкуснее магазинного.

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шоколад
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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