Шоколадная колбаска из печенья! Вкуснейшее лакомство к чаю и кофе

Шоколадная колбаска из печенья! Вкуснейшее лакомство к чаю и кофе

Шоколадная колбаска из печенья! Вкуснейшее лакомство к чаю и кофе. Чайная колбаска с какао — идеальный вариант! Всего несколько ингредиентов — и вы получите нежную сладость с насыщенным шоколадным вкусом. Такой десерт отлично хранится в холодильнике и будет приятным дополнением к чаю или кофе.

Ингредиенты

Печенье песочное — 600 г

Масло сливочное — 200 г

Какао-порошок — 2 ст. л.

Молоко — половина стакана

Сахар — 1 стакан

Приготовление

Измельчите печенье — руками, скалкой или в блендере. Чем мельче крошка, тем нежнее текстура. Смешайте какао с сахаром, чтобы не было комочков. Растопите масло в сотейнике, добавьте молоко и сахар с какао. Прогрейте смесь на среднем огне, помешивая, пока сахар не растворится. Не кипятите. Снимите с плиты, добавьте печенье и тщательно перемешайте. Масса должна быть густой и липкой. Сформируйте колбаску, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 6–8 часов. Перед подачей нарежьте ломтиками и наслаждайтесь!

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