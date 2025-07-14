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14 июля 2025 в 09:00

Шоколадная колбаска из печенья! Вкуснейшее лакомство к чаю и кофе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шоколадная колбаска из печенья! Вкуснейшее лакомство к чаю и кофе. Чайная колбаска с какао — идеальный вариант! Всего несколько ингредиентов — и вы получите нежную сладость с насыщенным шоколадным вкусом. Такой десерт отлично хранится в холодильнике и будет приятным дополнением к чаю или кофе.

Ингредиенты

  • Печенье песочное — 600 г
  • Масло сливочное — 200 г
  • Какао-порошок — 2 ст. л.
  • Молоко — половина стакана
  • Сахар — 1 стакан

Приготовление

  1. Измельчите печенье — руками, скалкой или в блендере. Чем мельче крошка, тем нежнее текстура. Смешайте какао с сахаром, чтобы не было комочков. Растопите масло в сотейнике, добавьте молоко и сахар с какао.
  2. Прогрейте смесь на среднем огне, помешивая, пока сахар не растворится. Не кипятите. Снимите с плиты, добавьте печенье и тщательно перемешайте. Масса должна быть густой и липкой.
  3. Сформируйте колбаску, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 6–8 часов. Перед подачей нарежьте ломтиками и наслаждайтесь!

Ранее мы готовили десерт «Битое стекло» из желе и сметаны! Съедобная мозаика в сливках.

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шоколад
простой рецепт
десерты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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