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14 июля 2025 в 08:05

Вкуснятина из простых продуктов: нежнейшие творожные коржики

Нежнейшие творожные коржики Нежнейшие творожные коржики Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Для приготовления нежнейших творожных коржиков не нужны экзотические ингредиенты или сложные кулинарные навыки — только простота, тепло домашней кухни и немного вдохновения. Попробуйте!

Разомните вилкой 200 граммов свежего творога в миске, добавьте яйцо, 2 столовые ложки сахара и щепотку соли. Всыпьте 1/2 чайной ложки соды и постепенно добавляйте 160 граммов муки, пока не получится мягкое эластичное тесто.

Раскатайте тесто в пласт толщиной 1 сантиметр на припыленной мукой поверхности. Стаканом вырежьте круглые коржики. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла, обжаривайте по 2–3 минуты с каждой стороны до аппетитной румяности.

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Виктория Семёнова
В. Семёнова
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