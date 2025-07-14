Карамель, которую можно есть ложкой! Вкусно на тосты, в кашу и на блинчики

Карамель, которую можно есть ложкой! Вкусно на тосты, в кашу и на блинчики

Карамель, которую можно есть ложкой! Вкусно на тосты, в кашу и на блинчики. Это нежный и ароматный десерт, который просто приготовить дома. Из доступных ингредиентов получается густой, бархатистый соус с насыщенным сливочным вкусом. Он отлично дополнит торты, мороженое и выпечку, а можно просто намазать на хлеб.

Ингредиенты

Сахар — 200 г

Сливки — 160 г

Сгущёнка — 55 г

Сливочное масло — 120 г

Приготовление

Растопите сахар на среднем огне, не перемешивая, пока он не приобретёт красивый золотистый оттенок. В кастрюле доведите сливки со сгущёнкой до кипения, чтобы смесь стала однородной. Влейте половину сливок со сгущёнкой в растопленный сахар, подождите 15 секунд и затем перемешайте. Добавьте оставшуюся часть сливок со сгущёнкой, снова перемешайте. Вмешайте сливочное масло до однородной массы.

Карамель получается гладкой и шелковистой, она прекрасно подойдёт для любых десертов и угощений.

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