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14 июля 2025 в 11:00

Карамель, которую можно есть ложкой! Вкусно на тосты, в кашу и на блинчики

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Карамель, которую можно есть ложкой! Вкусно на тосты, в кашу и на блинчики. Это нежный и ароматный десерт, который просто приготовить дома. Из доступных ингредиентов получается густой, бархатистый соус с насыщенным сливочным вкусом. Он отлично дополнит торты, мороженое и выпечку, а можно просто намазать на хлеб.

Ингредиенты

  • Сахар — 200 г
  • Сливки — 160 г
  • Сгущёнка — 55 г
  • Сливочное масло — 120 г

Приготовление

  1. Растопите сахар на среднем огне, не перемешивая, пока он не приобретёт красивый золотистый оттенок. В кастрюле доведите сливки со сгущёнкой до кипения, чтобы смесь стала однородной. Влейте половину сливок со сгущёнкой в растопленный сахар, подождите 15 секунд и затем перемешайте.
  2. Добавьте оставшуюся часть сливок со сгущёнкой, снова перемешайте. Вмешайте сливочное масло до однородной массы.

Карамель получается гладкой и шелковистой, она прекрасно подойдёт для любых десертов и угощений.

Ранее мы готовили простой рецепт десерта из ряженки! Желешка, которая покорит всех.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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