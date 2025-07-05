Этот десерт поможет вашей диете — минимум калорий, максимум вкуса

Творожное суфле без сахара — идеальный десерт для тех, кто следит за питанием. Нежная текстура, приятный вкус и минимум калорий. Готовится быстро, а результат превосходит все ожидания.
Ингредиенты:
- творог — 300 г;
- яйца — 3 шт.;
- молоко — 100 мл;
- ванилин — на кончике ножа;
- стевия или мед — по вкусу;
- лимонный сок — 1 ч. ложка.
Приготовление:
- Творог протереть через сито.
- Желтки смешать с молоком и подсластителем.
- Белки взбить с лимонным соком до пиков.
- Соединить творог с желтками, добавить ванилин.
- Аккуратно ввести белки.
- Разлить по формочкам, выпекать 25 минут при 180 °C.
Подавать теплым или охлажденным. Воздушное, нежное и полезное — такое суфле понравится всем!
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