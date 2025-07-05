Этот десерт поможет вашей диете — минимум калорий, максимум вкуса

Творожное суфле без сахара — идеальный десерт для тех, кто следит за питанием. Нежная текстура, приятный вкус и минимум калорий. Готовится быстро, а результат превосходит все ожидания.

Ингредиенты:

творог — 300 г;

яйца — 3 шт.;

молоко — 100 мл;

ванилин — на кончике ножа;

стевия или мед — по вкусу;

лимонный сок — 1 ч. ложка.

Приготовление:

Творог протереть через сито. Желтки смешать с молоком и подсластителем. Белки взбить с лимонным соком до пиков. Соединить творог с желтками, добавить ванилин. Аккуратно ввести белки. Разлить по формочкам, выпекать 25 минут при 180 °C.

Подавать теплым или охлажденным. Воздушное, нежное и полезное — такое суфле понравится всем!

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