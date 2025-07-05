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05 июля 2025 в 07:48

Этот десерт поможет вашей диете — минимум калорий, максимум вкуса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожное суфле без сахара — идеальный десерт для тех, кто следит за питанием. Нежная текстура, приятный вкус и минимум калорий. Готовится быстро, а результат превосходит все ожидания.

Ингредиенты:

  • творог — 300 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • молоко — 100 мл;
  • ванилин — на кончике ножа;
  • стевия или мед — по вкусу;
  • лимонный сок — 1 ч. ложка.

Приготовление:

  1. Творог протереть через сито.
  2. Желтки смешать с молоком и подсластителем.
  3. Белки взбить с лимонным соком до пиков.
  4. Соединить творог с желтками, добавить ванилин.
  5. Аккуратно ввести белки.
  6. Разлить по формочкам, выпекать 25 минут при 180 °C.

Подавать теплым или охлажденным. Воздушное, нежное и полезное — такое суфле понравится всем!

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

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творог
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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