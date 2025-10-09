Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 12:30

Это «золотое сало» станет звездой вашего застолья! Идеальная закуска к крепким напиткам и душевным беседам

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это «золотое сало» станет настоящей звездой вашего застолья! Нежнейшая текстура, хрустящая корочка и аромат чеснока со специями покорят даже тех, кто раньше не любил этот деликатес. Идеальная закуска к крепким напиткам и душевным беседам — просто тает во рту!

Ингредиенты

  • Сало с прослойкой — 1 кг
  • Майонез — 300 г
  • Чеснок — 5 зубчиков
  • Укроп свежий — 30 г
  • Соль крупная — 2 ст. л.
  • Перец черный — 1 ч. л.
  • Паприка копченая — 1 ст. л.
  • Лавровый лист — 3 шт.

Приготовление

  1. Сделайте на шкурке сала глубокие диагональные надрезы до мяса. Смешайте майонез с измельченным чесноком, рубленым укропом, перцем и паприкой. Натрите сало солью, затем обильно обмажьте чесночно-майонезной смесью, втирая в надрезы.
  2. Положите сверху лавровый лист, заверните в фольгу и маринуйте в холодильнике от 1 до 12 часов. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 40–60 минут, затем разверните фольгу и подрумяньте 5 минут под грилем. Дайте остыть 15 минут в фольге перед нарезкой.

Ранее мы готовили картошку с колбасками по-охотничьи. Сырно-чесночная корочка покорит всех.

