21 марта 2026 в 16:05

Это вам не оливье! Готовим теплый салат из Индии — взрыв ароматов в одной тарелке

Не нужно быть шеф-поваром, чтобы приготовить блюдо с ресторанным шармом. Этот теплый салат из чечевицы выглядит и пахнет как кулинарный шедевр, хотя его основа — всего несколько доступных ингредиентов и один эффектный прием.

Что понадобится

Чечевица зеленая — 200 г, лук репчатый — 2 крупные шт., помидоры черри — 150 г, масло растительное — 100 мл, чеснок — 2 зубчика, корень имбиря свежий — кусок 2–3 см, лук зеленый — 3–4 пера, сахар — 1 ч. л., соль, перец черный молотый — по вкусу, семена горчицы — 1 ч. л., семена кумина (зиры) — 1 ч. л., куркума молотая — 0,5 ч. л., перец чили хлопьями — 0,5 ч. л. (или по вкусу).

Как я его готовлю

Чечевицу промываю, при желании замачиваю на 1 час для лучшего вида, затем отвариваю в подсоленной воде до мягкости, но не разваривая, и откидываю на дуршлаг.

Лук нарезаю перьями и обжариваю на паре столовых ложек масла в сковороде с толстым дном, добавив щепотку сахара и соли, до золотисто-карамельного цвета около 15 минут. Снимаю сковороду с огня и смешиваю лук с готовой чечевицей.

Помидоры черри разрезаю пополам и добавляю к смеси, приправляю солью и перцем. В салатнике аккуратно все перемешиваю. Теперь готовлю пряную заливку (чаунк): мелко рублю чеснок и имбирь, тонко режу зеленый лук, смешиваю все сухие специи в отдельной пиале.

В небольшой кастрюльке сильно разогреваю оставшееся масло до появления легкого дымка. Снимаю с огня, сразу добавляю имбирь и чеснок, даю пошипеть секунду, затем аккуратно всыпаю смесь специй и зеленый лук — содержимое мгновенно вспенится и раскроет аромат.

Не мешкая, выливаю это кипящее ароматное масло прямо на салат. Даю настояться 5 минут, чтобы вкусы соединились, и сразу подаю.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
