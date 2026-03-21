Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 марта 2026 в 16:43

Дуров не ответил на требование заблокировать 100 Telegram-каналов в России

Фото: Steffens/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Telegram отказался блокировать более 100 каналов с запрещенным контентом, сообщил Telegram-канал Mash. По версии источника, силовые структуры направляли основателю мессенджера Павлу Дурову перечень ресурсов, но остались без ответа.

Речь идет о каналах, связанных с продажей наркотиков, утечками данных и вербовкой. По информации инсайдеров, через эту площадку могли осуществляться мошеннические схемы и сбор данных. Как пишет Mash, часть каналов уже удалялась, однако они продолжали работу под теми же названиями.

Авторы канала также сообщили, что силовые органы рассматривают возможность возбуждения уголовного дела. По данным МВД, ущерб от деятельности подобных сетей может достигать 1,5 млрд рублей в месяц.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что Telegram может быть немедленно заблокирован на территории России в случае доказанного содействия террористической деятельности. По его словам, прежде всего нужно выяснить, какой долей компании владеет Дуров, против которого инициировано расследование.

Telegram
мессенджеры
каналы
блокировки
Павел Дуров
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.