В ЕС фразой о сильных и больших лидерах унизили Каллас и фон дер Ляйен

Евросоюз не сможет участвовать в переговорах по Украине при участии главы евродипломатии Каи Каллас и председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, заявил на радио STVR премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его словам, объединению нужны кадровые изменения и сильный лидер.

Простите, а кто будет вести переговоры с Каей Каллас или с Урсулой фон дер Ляйен? Это должен быть один из больших лидеров, один из больших премьеров или президентов крупных государств, — отметил Фицо.

Премьер подчеркнул, что кто-то в ЕС должен взять на себя роль переговорщика. Он добавил, что обсуждал этот вопрос с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти России не намерены рассуждать, почему Европа увиливает от поддержки своих американских союзников в Иране, при этом поддерживая продолжение конфликта на Украине. По его словам, главный вопрос для Москвы звучит так: зачем ЕС в принципе фактически напрямую вмешался в украинский кризис.