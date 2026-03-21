В ЕС фразой о сильных и больших лидерах унизили Каллас и фон дер Ляйен

Фицо исключил переговоры по Украине с ЕС при участии Каллас и фон дер Ляйен

Кая Каллас и Урсула фон дер Ляйен Кая Каллас и Урсула фон дер Ляйен Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press
Евросоюз не сможет участвовать в переговорах по Украине при участии главы евродипломатии Каи Каллас и председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, заявил на радио STVR премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его словам, объединению нужны кадровые изменения и сильный лидер.

Простите, а кто будет вести переговоры с Каей Каллас или с Урсулой фон дер Ляйен? Это должен быть один из больших лидеров, один из больших премьеров или президентов крупных государств, — отметил Фицо.

Премьер подчеркнул, что кто-то в ЕС должен взять на себя роль переговорщика. Он добавил, что обсуждал этот вопрос с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти России не намерены рассуждать, почему Европа увиливает от поддержки своих американских союзников в Иране, при этом поддерживая продолжение конфликта на Украине. По его словам, главный вопрос для Москвы звучит так: зачем ЕС в принципе фактически напрямую вмешался в украинский кризис.

Мужчина погиб при налете дронов ВСУ на российский регион
«Очень удивлен»: Трамп об отказе союзников помочь в войне с Ираном
Названа страна, которая окажет влияние на распад Украины
Военкомы сорвали свадьбу на Украине
Загадочный катер прибило к берегу Черного моря в Турции
Подросток испугался «декларирования для военкомата» и отдал украшения
Мужчину ранило в грудь при налете FPV-дрона на белгородское предприятие
ПВО сбили два БПЛА над российским регионом
Украденные у России исторические документы выставили на продажу в Европе
Суд «прикрыл» интернет-магазин по незаконной продаже оружия
Гадалка не смогла избавить женщину от «сущности в спине» за 500 тыс. рублей
Лавров объяснил, как США относятся к урегулированию на Украине
Девочка погибла при пожаре в многоквартирном доме
Сийярто раскрыл, когда Киев снимет нефтяную блокаду Будапешта
Ледяные дожди и холод до 0? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
«Должны уважать»: Лавров озвучил жесткое требование к США
Известный комментатор словами из басни Крылова описал ситуацию в «Спартаке»
Россия потребовала от ООН и МАГАТЭ оценки удара по Ирану
Дуров не ответил на требование заблокировать 100 Telegram-каналов в России
Дальше
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

