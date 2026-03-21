21 марта 2026 в 17:01

Девочка погибла при пожаре в многоквартирном доме

Спасатели нашли тело девочки после пожара в Воронеже

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Девочка погибла в результате пожара в Воронеже, который произошел в пятницу, 20 марта, сообщает пресс-служба МЧС России. Ее тело обнаружили после тушения пожара.

В ходе тушения пожара обнаружено тело девочки 2022 года рождения, — говорится в сообщении.

Как отмечается, из дома были эвакуированы шесть человек, из них три ребенка. Спасатели считают, что предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. В настоящее время проводится проверка.

Ранее стало известно о задымлении в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы. До этого спасатели проверяли информацию о пожаре в здании центра.

17 марта сообщалось, что межэтажные перекрытия и вентиляционный короб загорелись в жилом доме в центре Москвы. При пожаре была проведена эвакуация 20 человек, пострадавших нет.

До этого два человека погибли при пожаре в двухквартирном доме в Барнауле. Предварительно, возгорание произошло из-за нарушения правил монтажа электрооборудования, огонь распространился на 100 квадратных метров. В общей сложности с огнем боролись 57 человек и 15 единиц техники.

Девочка погибла при пожаре в многоквартирном доме
