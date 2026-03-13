Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Это рыбное суфле — тот самый рецепт, который заставит полюбить минтай. Кулинарное откровение!

Фото: D-NEWS.ru
Минтай — рыба демократичная, но часто незаслуженно обделенная вниманием. Ее главный секрет раскрывается в правильном подходе. Это суфле — лучшая тому иллюстрация. Простое филе, взбитое со сливками и специями до состояния воздушного мусса, а затем запеченное до золотистой шапочки, преображается до неузнаваемости.

Что понадобится

Филе минтая (охлажденное или размороженное) — 500 г, репчатый лук — 1 небольшая головка, сливки 10–20% — 100 мл, яйца куриные — 3 шт., лимон (сок) — 1 ст. л., смесь сушеных прованских трав — 1 ч. л., укроп свежий — небольшой пучок, соль, перец черный молотый — по вкусу, масло сливочное — для смазывания формы.

Как я его готовлю

Филе минтая нарезаю крупными кусками и проверяю на наличие случайных косточек. Лук очищаю и мелко рублю. Разделяю яйца: желтки отправляю к рыбе, белки пока откладываю в чистую, сухую и абсолютно обезжиренную миску. В чашу блендера кладу рыбу, лук, желтки, сливки, лимонный сок и прованские травы. Измельчаю все до состояния однородного, гладкого пюре. Теперь берусь за белки: взбиваю их миксером на высокой скорости в устойчивую, плотную пену — до так называемых жестких пиков.

В рыбное пюре добавляю соль и перец по вкусу, а затем ввожу взбитые белки. Делаю это очень аккуратно, движениями снизу вверх, силиконовой лопаткой, чтобы максимально сохранить воздушность массы. Духовку разогреваю до 190 °C. Форму для запекания (я использую керамическую или из жаропрочного стекла) смазываю сливочным маслом. Перекладываю в нее рыбную массу, разравниваю поверхность и отправляю в духовку на средний уровень. Запекаю около 30–35 минут до появления аппетитной золотистой корочки. Если верх начинает подрумяниваться слишком быстро, накрываю форму фольгой.

Готовому суфле даю постоять в форме 10–15 минут — так оно «усядется» и будет лучше держать форму. Перед подачей украшаю мелко рубленным свежим укропом. Идеальными компаньонами станут легкий овощной салат, сладкие помидоры черри или ложка свежего йогуртового соуса с зеленью.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

