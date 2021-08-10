«Первые звоночки»: почему в России повторяются трагедии из-за аппаратов ИВЛ

В больнице скорой помощи Владикавказа из-за аварии на линии обеспечения кислородом пациентов на ИВЛ 9 августа погибли девять человек с COVID-19. Затем умерли ещё двое, но североосетинские чиновники поспешили заявить, что якобы эти случаи не связаны с происшествием. За время пандемии это уже не первое ЧП в России, когда пациенты с коронавирусом умирают из-за неисправного медицинского оборудования. NEWS.ru узнал у экспертов, есть ли в нашей стране систематическая проблема с кислородным оборудованием и как её можно решить.

Напомним, что в мае 2020 года в петербургской больнице Святого Георгия загорелись некачественные аппараты ИВЛ. Аналогичная трагедия произошла вскоре в реанимации московской ГКБ № 50 имени С. И. Спасокукоцкого. В обоих случаях неисправное оборудование было сделано на одном заводе, входящем в структуру госкорпорации «Ростех».

Как заявила лидер независимого профсоюза «Голос медицины» Анастасия Тарабрина, в начале пандемии потребовалось в разы увеличить количество реанимационных коек и подвести к каждой из них кислородную разводку.

Это процесс сложный и затратный, учитывая не лучшее состояние материально-технической базы в системе здравоохранения. Что происходило по факту: из-за отсутствия средств всё устанавливалось, во-первых, на скорую руку, во-вторых, привлекались организации с минимальными ценами за такие услуги. Я думаю, что это только первые звоночки. Нужно всерьёз заняться этим вопросом, потому что гибель стольких человек из-за неправильной установки и эксплуатации системы подачи кислорода — серьёзный инцидент. Анастасия Тарабрина лидер независимого профсоюза сотрудников здравоохранения «​Голос медицины» лидер независимого профсоюза сотрудников здравоохранения «​Голос медицины»

Лидер профсоюза подчеркнула, что виновные должны понести наказание, но главное, чтобы подобных случаев больше не происходило.

По словам президента межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семёна Гальперина, подобные трагедии происходят из-за проблемы с поставками оборудования в медицинские учреждения.

Сергей Булкин/NEWS.ru

С момента введения 44 Федерального закона изменились требования к закупкам медоборудования. Они стали жёстче, и при этом для закупок нужно привлекать региональные минздравы. На практике так получается, что они не всегда покупают именно то, что нужно медицинским учреждениям. Семен Гальперин президент «Лиги защиты врачей», кандидат медицинских наук президент «Лиги защиты врачей», кандидат медицинских наук

По его мнению, в проблеме нужно разбираться системно и поднимать её на федеральный уровень. Только в этом случае на неё серьёзно обратят внимание.

Видимо, нужно будет создавать специальную рабочую комиссию по этому вопросу, чтобы понять, почему похожие трагедии повторяются. Разбирать, нет ли, например, проблем с правилами закупки, которые мешают нормальной работе медицинских учреждений. Вопрос нужно рассматривать системно, иначе не установить, в чём причина, — уверен Гальперин.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов считает, что для начала необходимо провести тщательную проверку обстоятельств, из-за которых произошла трагедия в больнице Владикавказа.

Во-первых, я хочу сказать, что скорблю вместе со всеми, очень печально, что во Владикавказе произошла такая трагедия. Во-вторых, хочу сказать, что первое, что нужно сделать, — разобраться. Сначала провести служебную проверку, какие причины были у ЧП. Это технический, человеческий или организационный фактор? Затем необходимо, чтобы этим занялись и правоохранительные органы. Что-то более конкретное, о том, какие меры необходимо принять, можно будет говорить, когда будет более ясная ситуация. Федот Тумусов депутат Госдумы депутат Госдумы

В случае повторения подобных трагедий Тумусов считает необходимым принять законодательные меры. О каких именно изменениях идёт речь, он не объяснил.



Представители Межрегионального профессионального союза работников здравоохранения «Действие» NEWS.ru заявили, что им не поступали жалобы на систематические проблемы с ИВЛ.