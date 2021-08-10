В Госдуме заговорили о новых законах после ЧП в больнице Владикавказа

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал гибель девяти человек в больнице Владикавказа из-за сбоя в системе подачи кислорода. Он отметил, что если гибель от недостатка кислорода на ИВЛ станет системной, то нужно будет принимать новые законы, пишет НСН.

В каждом случае нужно разбираться, определять конкретных виновных. Если есть летальный исход, это вопрос прокуратуры и следственных органов. Если нет — подразделений Росздравнадзора, — сказал Тумусов.

Он отметил, что причины произошедшего в больнице Владикавказа нужно выяснить досконально.

В свою очередь президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин напомнил, что проблемы с медицинским оборудованием нарабатываются не один день. Если правила регулярно нарушаются в мелочах, то в дальнейшем это приводит к серьёзным последствиям.

Проблемы все нарабатываются длительное время, когда не учитывают все опасности. Если в связи с какими-то ситуациями мы начинаем отступать от правил, то риски несчастных случаев повышаются, — сказал эксперт.

9 августа девять человек скончались из-за поломки кислородной системы в больнице скорой помощи во Владикавказе в Северной Осетии. Все они находились в тяжёлом состоянии на ИВЛ. Причиной ЧП стал прорыв трубы, находящейся под землёй, он произошёл примерно в 18:00 по местному времени.

Ранее прокуратура и Росздравнадзор объявили о проведении проверок по линии своих ведомств после ЧП в больнице Владикавказа. СК РФ возбудил уголовное дело.