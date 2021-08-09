В профсоюзе медиков рассказали о дефиците донорской крови до пандемии

Проблемы с запасами эритромассы существовали и до пандемии коронавируса. Об этом NEWS.ru рассказала лидер независимого профсоюза сотрудников здравоохранения «Голос медицины» Анастасия Тарабрина.

Я как врач акушер-гинеколог, которая работала в родильном зале, часто сталкивалась с процедурой гемотрансфузии из-за акушерских кровотечений. Чаще крови в наличии не было, её приходилось заказывать на станции переливания. Я говорю про региональную больницу второго уровня, коих большинство в нашей стране, — рассказала Тарабрина.

Эксперт добавила, что в России существует ряд противопоказаний для донорства и введение вакцины — одно из них. При этом для живых вакцин сдача крови будет откладываться на месяц. Это стандарт, который не был рассчитан на пандемию, как в случае с COVID-19.

На фоне вакцинации действительно могла усугубиться ситуации с запасами крови в регионах, где этот дефицит был исходно. Региональным правительствам и Минздравам нужно провести аудит, понять дефицит и необходимые потребности, чтобы в дальнейшем разработать стратегию по привлечению доноров и пополнению запаса, — считает Тарабрина.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) сообщили о дефиците донорской крови на фоне пандемии. О нехватке крови сообщили врачи Петербурга, Томской и Ульяновской областей, Крыма и других регионов. Однако позже в ФМБА опровергли данную информацию.