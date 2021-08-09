Британский профессор предсказал судьбу коронавируса

Профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер заявил, что коронавирус станет «принципиально иным заболеванием», превратившись, как и другие коронавирусы, ещё в одну причину простуды. Об этом сообщает журнал Spectator.

COVID станет принципиально иным заболеванием. Через несколько лет подавляющее большинство инфекций будут протекать бессимптомно или в лёгкой форме. Иными словами, как и другие коронавирусы, он станет лишь ещё одной причиной простуды, — заявил профессор.

По мнению профессора, инфекционное заболевание никуда не денется, но вакцины осложнят его распространение, оно также будет выявляться реже — раз в пять лет. Хантер также добавил, что штамм «дельта» может стать конечной точкой вируса. Он перестанет эволюционировать, потому что научился находить «подходящий ключ» к организму человека.

Едва перескочив на нового носителя, вирус редко срабатывает без сбоев. Вирус — это ключ, а его хозяин — то есть мы — замок. После скачка вирус стремительно эволюционирует до тех пор, пока не научится открывать замок. Наиболее подходящий вариант начинает господствовать, и эволюция резко замедляется, — объяснил Хантер.

На сегодняшний день учёный считает сильнейшей версией коронавируса именно «дельту». Он сомневается, что вирус продолжит создавать более сильные мутации. Кроме того, по примеру других коронавирусов медицина уже знает, что новые штаммы хоть и отличаются друг от друга, однако не в состоянии перечеркнуть наработанную защиту от иммунитета и прививок.

Ранее стало известно, что в России наблюдается дефицит донорской крови, который связан с массовой прививочной кампанией в стране. Всё дело в том, что гражданам запрещено сдавать кровь после ввода первого компонента вакцины, а также в течение месяца после получения второго компонента.