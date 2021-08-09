Прививочная кампания привела к дефициту доноров крови в России

В России наблюдается дефицит донорской крови, который связан с массовой прививочной кампанией в стране. Всё дело в том, что гражданам запрещено сдавать кровь после ввода первого компонента вакцины, а также в течение месяца после получения второго компонента. Об этом сообщает «Коммерсант».

В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) заверили , что крови для больниц пока хватает, но отметили, что с пополнением есть очевидные проблемы. О нехватке крови сообщили медики Санкт-Петербурга, Томской и Ульяновской областей, Крыма и других регионов.

Говорить о том, что всё хорошо, нельзя. Мы никогда не можем предугадать, кровь какой группы и в каком количестве может понадобиться прямо сейчас. Ведь не всегда речь идёт только о плановых операциях, — рассказала директор Центра крови ФМБА России, главный внештатный трансфузиолог ФМБА России София Голосова.

Она также добавила, что очень остро стоит вопрос о том, чтобы доноры приходили сдавать кровь по истечении срока после вакцинации.

Ранее генеральный директор компании «Герофарм» Пётр Родионов рассказал, из чего состоит вакцина «ЭпиВакКорона», которую производят на заводе в Подмосковье. Руководитель производственной площадки отметил, что препарат выпускают в соответствии с технологией, разработанной центром «Вектор» в Новосибирске.