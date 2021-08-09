Раскрыт «рецепт» вакцины центра «Вектор»

Генеральный директор компании «Герофарм» Пётр Родионов рассказал, из чего состоит вакцина «ЭпиВакКорона», которую производят на заводе в Подмосковье. Руководитель производственной площадки в беседе с «Известиями» отметил, что препарат выпускают в соответствии с технологией, разработанной центром «Вектор» в Новосибирске.

«Рецепт» вакцины основан на пептидах, копирующих участки S-белка вируса, рассказал Родионов. Специалисты на производстве в Московской области следят, чтобы вакцина была полностью идентична той, что запускают в массовое производство в Сибири.

Пептиды, которые копируют участки S-белка SARS-CoV-2, сажаются на белок. Потом их сорбируют на гидроокиси алюминия — это нужно для усиления иммунного ответа. Вот и всё, — сказал Пётр Родионов.

По его словам центр «Вектор» производит пептиды синтетическим путём. В Подмосковье пока делают то же самое, но в будущем хотят попробовать другой способ — биотехнологический. Это никак не отразится на качестве продукта.

Глава компании уточнил, что переход на биотехнологический способ произойдёт только в 2022 году.

Ответа на вопрос, способна ли вакцина «ЭпиВакКорона» защитить от коронавируса, пока нет. Об этом заявил ранее врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков.