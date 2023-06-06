«Это фуфло»: друг Зайцева поймал «наследника» модельера на лжи Друг Вячеслава Зайцева Головин поймал «наследника» модельера на лжи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Портрет Вячеслава Зайцева на Жегаловском кладбище

Близкий друг Вячеслава Зайцева Николай Головин в разговоре с NEWS.ru выразил сомнение, что покойный модельер оставил наследство манекенщику Эдуарду Кривенко, так как «на него это вообще не похоже». Он поймал «наследника» Зайцева на лжи, рассказав, что модельер никогда не жил в квартире на Арбате, а на своем 75-летии танцевал на подиуме без видимых проблем со здоровьем.

По поводу завещания ничего сказать не могу, но это на Вячеслава вообще не похоже. То, что рассказывает Эдуард, это 2008-2009 годы, что носил его, помогал мыться. В 2013 году Зайцев на 75-летии еще на подиуме танцевал. Потом он рассказывает, что ходил к нему в квартиру на Арбат. Зайцев там не жил. Несовпадение, — рассказал Головин.

Друг Зайцева заявил, что подобные передачи не красят телеканал «Россия», и упрекнул канал в очередном появлении в эфире якобы внебрачного сына модельера.

Это не красит Второй канал, они такие вещи снимают. В финале передачи привели художника-модельера, который говорит, что он внебрачный сын. Мы с этим вопросом разбирались три года назад, сдавали ДНК – ничего нет. Они опять его приволокли. Зачем? Это фуфло, — добавил Головин.

Бывший сотрудник покойного модельера Зайцева манекенщик Эдуард Кривенко заявил в эфире программы «Малахов», что у него есть претензии на наследство известного кутюрье. По его словам, у него есть завещание Зайцева. Также он рассказал историю своего знакомства с Зайцевым, за которым он ухаживал во время его серьезного заболевания. Кривенко рассказал, что познакомился с Зайцевым в 2008 году, а затем модельер поселил его на Арбате, чтобы он мог чаще его навещать и помогать.

Сын Зайцева Егор заявил, что не знает Кривенко. Со слов адвоката он рассказал, что завещания отца в единой базе нет. В то же время сын Зайцева предупредил Кривенко об уголовной ответственности за мошеннические действия.