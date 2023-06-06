«Завещания нет»: сын Зайцева пригрозил «наследнику» модельера уголовкой Сын Вячеслава Зайцева пригрозил «наследнику» модельера Кривенко уголовной ответственностью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Егор Зайцев

Сын Вячеслава Зайцева Егор в разговоре с NEWS.ru заявил, что не знает манекенщика Эдуарда Кривенко, который назвал себя наследником имущества покойного модельера. Со слов адвоката он рассказал, что завещания отца в единой базе нет. В то же время сын Зайцева предупредил Кривенко об уголовной ответственности за мошеннические действия.

Я его не знаю. Не знаю, о чем речь. У нас послезавтра папе 40 дней. Завещание должно быть в единой базе завещаний. Она была проверена, завещаний нет. Я бы ответил, что если есть оформленное в установленном порядке завещание, то, конечно, пускай оформляет наследство. В ином случае хочу предупредить о строгой уголовной ответственности за мошеннические действия в случае таковых, — заявил Егор Зайцев.

Ранее бывший сотрудник покойного модельера Зайцева манекенщик Эдуард Кривенко заявил в эфире программы «Малахов», что у него есть претензии на наследство известного кутюрье. По его словам, у него есть завещание Зайцева. Также он рассказал историю своего знакомства с Зайцевым, за которым он ухаживал во время его серьезного заболевания. Кривенко рассказал, что познакомился с Зайцевым в 2008 году, а затем модельер поселил его на Арбате, чтобы он мог чаще его навещать и помогать.