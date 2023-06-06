Объявился наследник, претендующий на состояние покойного Вячеслава Зайцева Сотрудничавший с покойным Зайцевым манекенщик сообщил о претензиях на наследство модельера

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Манекенщик Эдуард Кривенко, бывший сотрудник покойного модельера Вячеслава Зайцева, заявил в телеэфире программы «Малахов», что у него есть претензии на наследство известного кутюрье. По его словам, у него есть завещание Зайцева.

У меня есть завещание Вячеслава Зайцева. С этим документом я намерен обратиться в суд. Я долгие годы помогал Вячеславу Михайловичу и заботился о нем. Он обещал мне: «Я устрою так, чтобы у тебя было всё хорошо — и квартира, и машина». У него не было никого ближе, чем я, — поделился Кривенко.

Также он рассказал историю своего знакомства с Зайцевым, за которым он ухаживал во время его серьезного заболевания.

Мы познакомились в 2008 году. Я участвовал в его показах, он сделал меня своей ведущей моделью. Потом он поселил меня рядом на Арбате, чтобы я мог помогать ему. Когда ему было плохо, он звонил мне, — добавил модель.

По словам Кривенко, место на кладбище для Зайцева было выбрано неподходящее. Он планирует добиться перезахоронения модельера.

Зайцев ушел из жизни в возрасте 85 лет. В последние годы он редко появлялся на публике из-за болезни. В том числе он страдал от болезни Паркинсона, а также дважды перенес инсульт. В июне 2022 года кутюрье провел показ новой коллекции на Московской неделе моды, где появился в инвалидном кресле.