РЕН ТВ: умер модельер Вячеслав Зайцев

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Вячеслав Зайцев

РЕН ТВ сообщает, что в Москве скончался известный модельер Вячеслав Зайцев. По данным источника телеканала, днем 30 апреля его госпитализировали в Щелковскую больницу с кровотечением в желудке, вечером кутюрье скончался. Зайцеву было 85 лет.

По информации РЕН ТВ, в больнице после проведения компьютерной томографии Зайцева экстренно перевели в реанимацию, около 18:00 он скончался.

Telegram-канала Mash уточняет, что Зайцев жаловался на острую боль в районе живота. Скорая приехала около 14:00. Модельера госпитализировали из его дома-студии в подмосковной деревне Каблуково, где он жил с 2000 года.

Вячеслав Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иваново в семье рабочих. Он окончил Ивановский химико-технологический техникум с дипломом художника текстильного рисунка, позже выучился на художника-модельера в Московском текстильном институте, ныне РГУ имени Косыгина. В начале 1960-х Зайцев работал худруком Экспериментальной швейной фабрики по производству спецодежды, в 1963 году представил свою первую коллекцию для работниц села, благодаря которой стал известен за рубежом.

Зайцев первым в СССР представил свои модели на неделях высокой моды в Париже. Выставки его работ, среди которых не только костюмы и модели одежды, но и живопись и графика, регулярно проводились в России и за границей. Преподавал в Московском технологическом институте. В 1997 году открыл свою «Лабораторию моды», в 2007–2009 годах вел программу «Модный приговор» на Первом канале. Состоял в Союзе художников СССР, был удостоен званий заслуженного деятеля искусств РСФСР, народного художника РФ, почетного работника текстильной и легкой промышленности. Лауреат государственных премий в области литературы и искусства, культуры и образования, удостоен многих наград и премий.

В последние годы Зайцев редко появлялся на публике из-за тяжелой болезни. В июне 2022 года кутюрье провел показ новой коллекции на Московской неделе моды, где появился в инвалидном кресле. Он не поднялся на сцену к моделям, но улыбался и был явно в приподнятом настроении.