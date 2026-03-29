Это безумно вкусно! Яблочный пирог с хрустящей крошкой — сочный, ароматный и без лишней возни

Если хочется чего-то домашнего, уютного и по-настоящему вкусного — этот пирог всегда выручает. В нем много яблок, минимум теста и та самая хрустящая крошка сверху, ради которой все берут второй кусочек. Получается сочный, мягкий внутри и с аппетитной румяной корочкой — идеальный вариант к чаю, когда не хочется возиться с тортами.

Ингредиенты (форма 20×30 см): мука — 330 г, сахар — 150 г, сливочное масло — 150 г, яйца — 3 шт., яблоки — около 600 г (4 шт.), разрыхлитель — 2 ч. л., ванильный сахар — 8 г, соль — щепотка. Для крошки: мука — 50 г, сахар — 50 г, сливочное масло — 40 г.

Сначала готовим крошку: муку, сахар и холодное масло перетираем до состояния мелкой крошки и убираем в холодильник.

Для теста мягкое сливочное масло взбиваем с сахаром, ванилью и щепоткой соли до светлой пышной массы. По одному вводим яйца, каждый раз хорошо перемешивая. Затем добавляем муку с разрыхлителем и замешиваем мягкое тесто.

Яблоки очищаем и нарезаем небольшими кусочками, при желании добавляем немного корицы. Вмешиваем яблоки в тесто и выкладываем массу в форму, разравниваем. Сверху распределяем охлажденную крошку и отправляем в духовку при 180° примерно на 40 минут до золотистой корочки.

