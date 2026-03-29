Нежнейшие печеные яблоки — гениальный рецепт для здоровья и удовольствия. Десерт, знакомый с детства

Нежнейшие печеные яблоки — гениальный рецепт для здоровья и удовольствия. Десерт, знакомый с детства

Печеные яблоки — это гораздо больше, чем простой десерт. Это умное кулинарное решение, когда хочется и сладкого, и полезного. Теплая мякоть с медово-ореховой сердцевиной — вкус, знакомый с детства, облаченный в элегантную форму.

Что понадобится

Яблоки кисло-сладкие — 3 шт. (крепкие), грецкие орехи очищенные — 50 г, мед — 3 ч. л., корица молотая — 0,5 ч. л., вода — 100 мл.

Как готовлю

Верхнюю часть яблок с плодоножкой аккуратно срезаем. Овощечисткой делаем круговой надрез, снимая полоску кожуры шириной около 1 см — это предотвратит растрескивание.

Затем острым ножом удаляем сердцевину с семенами, формируя аккуратное отверстие с целым дном. Для начинки мелко рубим грецкие орехи, соединяем их с медом и корицей, тщательно перемешиваем.

Подготовленные яблоки ставим в жаропрочную форму отверстием вверх. На дно формы наливаем воду. Полученной ореховой смесью наполняем каждое яблоко. Отправляем форму в духовку, разогретую до 180 °C, и запекаем примерно 25 минут.

Во время запекания рекомендуется несколько раз полить яблоки выделившимся на дне формы сиропом. Готовность определяем по мягкости плодов. Подавать можно с легкой посыпкой корицы или сахарной пудры.

