29 марта 2026 в 08:34

Нежнейшие печеные яблоки — гениальный рецепт для здоровья и удовольствия. Десерт, знакомый с детства

Фото: D-NEWS.ru
Печеные яблоки — это гораздо больше, чем простой десерт. Это умное кулинарное решение, когда хочется и сладкого, и полезного. Теплая мякоть с медово-ореховой сердцевиной — вкус, знакомый с детства, облаченный в элегантную форму.

Что понадобится

Яблоки кисло-сладкие — 3 шт. (крепкие), грецкие орехи очищенные — 50 г, мед — 3 ч. л., корица молотая — 0,5 ч. л., вода — 100 мл.

Как готовлю

Верхнюю часть яблок с плодоножкой аккуратно срезаем. Овощечисткой делаем круговой надрез, снимая полоску кожуры шириной около 1 см — это предотвратит растрескивание.

Затем острым ножом удаляем сердцевину с семенами, формируя аккуратное отверстие с целым дном. Для начинки мелко рубим грецкие орехи, соединяем их с медом и корицей, тщательно перемешиваем.

Подготовленные яблоки ставим в жаропрочную форму отверстием вверх. На дно формы наливаем воду. Полученной ореховой смесью наполняем каждое яблоко. Отправляем форму в духовку, разогретую до 180 °C, и запекаем примерно 25 минут.

Во время запекания рекомендуется несколько раз полить яблоки выделившимся на дне формы сиропом. Готовность определяем по мягкости плодов. Подавать можно с легкой посыпкой корицы или сахарной пудры.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

Читайте также
Шоколадный брауни больше не в моде — готовлю тыквенный, с ореховой ноткой и тающей текстурой. Всего 4 ингредиента и 30 минут
Готовим легендарный советский сметанник: нежный, простой, тает во рту
Магия простых ингредиентов: готовлю пирог с грушами и грецкими орехами, который покорит сочной текстурой и глубоким вкусом
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Шарлотка проиграет эту битву: если возьмете банку сметаны, горсть орехов и яблоки, то выйдет крутой пирог
еда
рецепты
десерты
яблоки
Дмитрий Демичев
Киев готовится к мобилизации женщин
Путин признался, что делал пометки при общении с Говорухиным
Пулково временно «заблокировали»
Мадуро впервые обратился к сторонникам из тюрьмы
Диетолог назвала неочевидную опасность употребления готовых блюд
Стало известно, как командование ВСУ скрывает потери под Сумами
Украинцы обращаются к российским спецслужбам ради одной вещи
«Комиксы Marvel не учат дипломатии»: Дмитриев о Каллас после ее слов об РФ
ВСУ провели масштабное минирование канала Северский Донец — Донбасс
Звезда «Папиных дочек» задолжал приставам более 1,5 млн рублей
Что известно об украинских политиках, способных наладить отношения с РФ
Удар по Одессе и банды дезертиров ВСУ: новости СВО к утру 29 марта
Россиянам рассказали, сколько денег безопасно хранить на карте
Адвокат раскрыла, когда и за что могут снести загородный дом
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 марта: инфографика
Силы ПВО сбили за ночь 203 беспилотника над 20 российскими регионами
Полковник предупредил Киев о развязке любого сценария в отношении Украины
Россиянам рассказали, чем может обернуться установка забора на даче
В трех российских регионах ожидают атаку БПЛА
Что известно об атаке ВСУ на Ленобласть 29 марта
Дальше
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
