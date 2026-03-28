28 марта 2026 в 14:01

Шарлотка проиграет эту битву: если возьмете банку сметаны, горсть орехов и яблоки, то выйдет крутой пирог

Фото: D-NEWS.ru
Невероятная нежность, шарлотку уже и не захочется. Это тот самый рецепт, который удивляет с первого кусочка. Яблок здесь много, а тесто сливочное, поэтому пирог получается сочным, ароматным и буквально тает во рту. Орехи добавляют приятную текстуру и насыщенность, а сметана делает тесто особенно мягким.

Идеальный вариант, когда хочется домашней выпечки без лишней сложности.

Ингредиенты: яблоки — 5 шт., яйца — 2 шт., сахар — 180 г, грецкие орехи — 50 г, ванилин — 1 г, сметана — 200 г, мука — 120 г, разрыхлитель — 1 ч. л., соль — 1/3 ч. л.

Яйца взбейте с сахаром до однородности, добавьте сметану, ванилин и соль. Введите просеянную муку с разрыхлителем и замесите гладкое тесто. Яблоки очистите и нарежьте небольшим кубиком. В форму, застеленную пергаментом, вылейте часть теста, сверху распределите яблоки и посыпьте крупно рубленными орехами. Залейте оставшимся тестом и разровняйте. Выпекайте при 180°C около 35–40 минут до готовности. По желанию посыпьте сахарной пудрой — пирог получается нежный, сочный и очень ароматный.

Ранее мы делились рецептом легкого оливье для весны. Заправка из йогурта и желтка и копченая грудка — вкус обалденный.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
