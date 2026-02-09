Зимняя Олимпиада — 2026
Эти коврижки — мой телепорт в детство: готовлю шоколадно-медовую вкусноту. Равнодушным не оставит

Фото: D-NEWS.ru
Эта коврижка пахнет детством. Она создана для уютных чаепитий, а готовится до неприличия легко. Просто смешал жидкие и сухие ингредиенты — и тесто готово. Идеально для тех, кто не любит сложную выпечку.

Для коврижки мне понадобится: сахар (200 г), жидкий мед (3 ст. л.), молоко (250 мл), мука (350 г), какао (2 ст. л.), растопленное масло (125 мл), грецкие орехи (100 г), сода (1 ч. л.), корица, имбирь, мускатный орех, щепотка соли.

В кастрюле смешиваю молоко, сахар, соль, растопленное масло и мед. Нагреваю на маленьком огне, постоянно помешивая, пока сахар не растворится полностью. Снимаю с огня — смесь должна быть теплой, но не горячей. Добавляю в нее соду и интенсивно размешиваю. Сразу же начинается реакция, смесь слегка пенится. Просеиваю в эту же массу муку, какао и специи. Тщательно перемешиваю венчиком до исчезновения комочков. Грецкие орехи слегка обжариваю на сухой сковороде, измельчаю и добавляю в тесто. Еще раз перемешиваю. Тесто получается довольно жидким. Выливаю его на противень размером 25 × 28 см, застеленный пергаментом, и разравниваю. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 25 минут. Проверяю готовность деревянной шпажкой. Даю коврижке полностью остыть прямо на противне — это важно, так как в горячем виде она очень нежная. Только потом нарезаю на порционные кусочки.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

