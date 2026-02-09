Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 11:13

В Курской области предложили Минцифры расширить «белый список» сайтов

Хинштейн предложил расширить список сайтов, работающих без интернета

Читайте нас в Дзен

Губернатор Курской области Александр Хинштейн на заседании местного правительства предложил главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву расширить «белый список» сайтов, которые работают без интернета. Он отметил, что дополнительный перечень был направлен в федеральный центр, передает ТАСС. Губернатор добавил, что в Курской области тестируется ряд пилотных проектов Минцифры в разных сферах, в том числе в документообороте.

Хотел еще попросить вас здесь довести до конца начатую нами совместную работу по расширению перечня так называемых белых списков, которые у нас работают даже при выключенной сети Интернет, — сказал Хинштейн.

Россия
Курская область
Александр Хинштейн
Максут Шадаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог поделилась способом продуктивно начать день
Десятки миллионов американцев оказались в зоне экстремального похолодания
Риелтор дал советы, как сэкономить на аренде квартиры
Крымский мост временно перекрыли для транспорта
Столичная прокуратура обратила внимание на публикации Слепакова
В США раскрыли, какой инструмент использует Трамп в переговорах с Украиной
В России заметили рост закупок VPN в неожиданном секторе
Стало известно, почему позиция США по Украине изменилась на 180 градусов
Экономист ответил, снизит ли ЦБ ключевую ставку
В российской школе ученик умер на перемене
Россиян высадили из вылетающего на Кубу самолета
«Максимум три года»: продюсер раскрыл печальное будущее карьеры Сабурова
Стало известно о странном заказе Эпштейна в день возбуждения дела
В Курской области предложили Минцифры расширить «белый список» сайтов
В Петербурге заочно арестовали беглого рэпера-иноагента
Учитель практиковал «средневековые пытки» за отказ делать домашнюю работу
Политолог ответил, стоит ли ожидать выборов на Украине весной
В стране ЕС обвинили Киев в охоте на людей
Погода в Москве в понедельник, 9 февраля: оттепель уже близко?
Бурунов признался, с какими проблемами столкнулся на пути к успеху
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.