В Курской области предложили Минцифры расширить «белый список» сайтов

Губернатор Курской области Александр Хинштейн на заседании местного правительства предложил главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву расширить «белый список» сайтов, которые работают без интернета. Он отметил, что дополнительный перечень был направлен в федеральный центр, передает ТАСС. Губернатор добавил, что в Курской области тестируется ряд пилотных проектов Минцифры в разных сферах, в том числе в документообороте.

Хотел еще попросить вас здесь довести до конца начатую нами совместную работу по расширению перечня так называемых белых списков, которые у нас работают даже при выключенной сети Интернет, — сказал Хинштейн.