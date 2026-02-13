Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 11:35

Эти гренки с корицей спасают меня, когда в холодильнике шаром покати. Хлеб, яйца, щепотка сахара — а счастья полная тарелка

Фото: D-NEWS.ru
Эти гренки с корицей — гениально простое и невероятно вкусное спасение, когда кажется, что в холодильнике пусто, а душа просит уюта. Их необычность в том, что из обычного чёрствого хлеба, пары яиц и щепотки сахара за считанные минуты рождается ароматное утреннее чудо с хрустящей карамельной корочкой. Получается обалденная вкуснятина: нежные, пропитанные молочно-яичной смесью ломтики с золотистым сахарным краем, который аппетитно хрустит, и тёплая, мягкая серединка с дразнящим ароматом корицы. Тарелка таких гренок делает любое утро добрым, а завтрак — настоящим праздником.

Для приготовления вам понадобится: 8 ломтиков белого хлеба или батона (лучше вчерашнего), 2 яйца, 100 мл молока, 1,5 ст. ложки сахара, 1 ч. ложка корицы и щепотка ванилина. В глубокой миске взбейте яйца с молоком, сахаром, корицей и ванилином до однородности. Каждый ломтик хлеба обмакните в смесь с обеих сторон, но не замачивайте — просто чтобы пропитался. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжаривайте гренки на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до насыщенного золотистого цвета и лёгкой карамельной корочки. Подавайте горячими, присыпав сахарной пудрой или полив кленовым сиропом. А лучше — просто так, с пылу с жару.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
рецепты
гренки
кулинария
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
