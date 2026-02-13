Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 13:12

В Кремле ответили на вопрос об «остановке» транзита нефти по «Дружбе»

Песков заявил, что не обладает данными о прекращении транзита нефти по «Дружбе»

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Кремль не обладает информацией о прекращении транзита нефти по трубопроводу «Дружба», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его спросили, обращались ли представители Венгрии и Словакии к Москве по данному вопросу. По словам Пескова, которые приводит РИА Новости, прояснить ситуацию могут только Министерство энергетики и причастные компании.

Нет, это я не могу сказать. Это нужно обращаться в наше Минэнерго или к компании, которая обеспечивает прокачку. Здесь точной информацией мы не располагаем, — сказал представитель Кремля.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что Венгрия и Словакия не намерены отказываться от импорта российского газа и нефти. По его мнению, страны будут приобретать лишь ограниченные объемы американских энергоносителей в знак политической лояльности.

До этого Песков заявил, что Москва не видит никаких новаций в том, что Индия может закупать нефть не только у России. По его словам, индийская сторона всегда закупала топливо и у других стран.

Кремль
Дмитрий Песков
Россия
нефть
нефтепровод Дружба
