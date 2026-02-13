Конвертики из лаваша с помидорами и сулугуни — грузинский завтрак за 4 минуты. Аромат на всю кухню, а возни — ноль

Эти конвертики из лаваша с помидорами и сулугуни — гениально простое и невероятно вкусное блюдо, которое переносит вас на солнечный грузинский завтрак всего за 4 минуты. Их необычность в том, что тонкий лаваш превращается в хрустящую золотистую оболочку, а внутри тает нежный солоноватый сулугуни, дополненный сочными кусочками помидора и ароматной зеленью. Получается обалденная вкуснятина: аппетитно хрустящие снаружи конвертики, которые при надкусывании раскрывают тягучую сырную начинку с яркой томатной кислинкой и свежестью укропа. Аромат стоит на всю кухню такой, что домашние сбегаются ещё до того, как вы снимете сковороду с огня.

Для приготовления вам понадобится: 1 тонкий лаваш, 150 г сулугуни, 1 крупный помидор, небольшой пучок укропа или кинзы, соль и чёрный перец по вкусу, сливочное масло для жарки. Лаваш нарежьте на квадраты или прямоугольники размером примерно 15×15 см. Сулугуни натрите на крупной тёрке, помидор нарежьте мелкими кубиками, зелень мелко порубите. Смешайте сыр с помидором и зеленью, слегка посолите и поперчите. На край каждого лаваша выложите столовую ложку начинки, заверните конвертиком, подгибая края внутрь. Разогрейте сковороду с небольшим количеством сливочного масла. Обжаривайте конвертики с обеих сторон по 1–2 минуты до насыщенного золотистого цвета и хрустящей корочки. Подавайте горячими, пока сыр тянется.

