Гости на пороге, а в духовке — творожные конвертики! Тесто без дрожжей, начинка из яблока с корицей — уплетают, не успев остыть

Эти творожные конвертики с яблоком и корицей — гениально простое и невероятно вкусное спасение, когда гости уже на пороге, а в холодильнике только пачка творога и пара яблок. Их необычность в том, что нежнейшее тесто без дрожжей готовится за минуту, а сочная фруктовая начинка с корицей превращается в ароматную карамель прямо в духовке. Получается обалденная вкуснятина: мягкие, слоистые конвертики с хрустящей сахарной корочкой, внутри — тающие яблочные дольки с пряным коричным ароматом. Они исчезают с тарелки быстрее, чем заваривается чай, а гости уходят не с пустыми руками, а с записанным рецептом.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 100 г сливочного масла, 200 г муки, щепотка соли. Для начинки: 2 кисло-сладких яблока, 3 ст. ложки сахара, 1 ч. ложка корицы. Творог разомните вилкой с мягким маслом до однородности. Добавьте соль и постепенно всыпайте муку, замешивая эластичное тесто. Уберите в холодильник на 20 минут. Яблоки очистите, нарежьте мелким кубиком, смешайте с сахаром и корицей. Раскатайте тесто в круг толщиной 3 мм, нарежьте на сегменты. На широкий край каждого выложите начинку и сверните конвертиком. Выпекайте при 190 градусах 20–25 минут до румяного цвета. Подавайте тёплыми — пока хрустят!

