Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 11:00

Гости на пороге, а в духовке — творожные конвертики! Тесто без дрожжей, начинка из яблока с корицей — уплетают, не успев остыть

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эти творожные конвертики с яблоком и корицей — гениально простое и невероятно вкусное спасение, когда гости уже на пороге, а в холодильнике только пачка творога и пара яблок. Их необычность в том, что нежнейшее тесто без дрожжей готовится за минуту, а сочная фруктовая начинка с корицей превращается в ароматную карамель прямо в духовке. Получается обалденная вкуснятина: мягкие, слоистые конвертики с хрустящей сахарной корочкой, внутри — тающие яблочные дольки с пряным коричным ароматом. Они исчезают с тарелки быстрее, чем заваривается чай, а гости уходят не с пустыми руками, а с записанным рецептом.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 100 г сливочного масла, 200 г муки, щепотка соли. Для начинки: 2 кисло-сладких яблока, 3 ст. ложки сахара, 1 ч. ложка корицы. Творог разомните вилкой с мягким маслом до однородности. Добавьте соль и постепенно всыпайте муку, замешивая эластичное тесто. Уберите в холодильник на 20 минут. Яблоки очистите, нарежьте мелким кубиком, смешайте с сахаром и корицей. Раскатайте тесто в круг толщиной 3 мм, нарежьте на сегменты. На широкий край каждого выложите начинку и сверните конвертиком. Выпекайте при 190 градусах 20–25 минут до румяного цвета. Подавайте тёплыми — пока хрустят!

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Никаких экспериментов с мукой! Классика: картошка, лук, яйцо. Жарю на раскаленном масле — и деруны получаются как ажурные кружева
Общество
Никаких экспериментов с мукой! Классика: картошка, лук, яйцо. Жарю на раскаленном масле — и деруны получаются как ажурные кружева
Конвертики из лаваша с помидорами и сулугуни — грузинский завтрак за 4 минуты. Аромат на всю кухню, а возни — ноль
Общество
Конвертики из лаваша с помидорами и сулугуни — грузинский завтрак за 4 минуты. Аромат на всю кухню, а возни — ноль
Сытный обед без грамма мяса: 5 рецептов густых и согревающих супов
Семья и жизнь
Сытный обед без грамма мяса: 5 рецептов густых и согревающих супов
Замесила творожное тесто, нарезала ромбики, посыпала сахаром — и противень в духовку. А домашние уже на кухне кружат
Общество
Замесила творожное тесто, нарезала ромбики, посыпала сахаром — и противень в духовку. А домашние уже на кухне кружат
Когда гости на пороге, спасаюсь творожными рогаликами. Тесто без дрожжей, начинка из сахара с корицей — улетают мгновенно
Общество
Когда гости на пороге, спасаюсь творожными рогаликами. Тесто без дрожжей, начинка из сахара с корицей — улетают мгновенно
рецепты
творог
завтраки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Синоптик рассказал о погоде в День защитника Отечества
Раскрыто, сколько дронов потеряли ВСУ за неделю в попытках атаковать Россию
Уголовное дело возбудили в Сердобске на фоне скандала с сертификатами
Появились новые детали о статусе пропавшей альпинистки Наговицыной
Стало известно, что может стоять за желанием ФРГ помочь Украине ракетами
Названо число освобожденных в зоне СВО за неделю населенных пунктов
Умер известный советский и российский историк
Военэксперт ответил, почему ВСУ стали активно применять ракеты «Фламинго»
Психолог разоблачила «магию» пятницы 13-го
Студентка нашла лазейку в законе и начала зарабатывать на образовании
В ГД предложили запретить россиянам курить в автомобилях
Первый канал ответил на слухи об отстранении Рогова
Озвучен срок, который запросили для экс-главы курской Корпорации развития
Раскрыт замысел лидеров ЕС по отношению к США
В ЛДПР жестко ответили сыну Жириновского
В США назвали условие предоставления Украине гарантий безопасности
Ветеринары из Москвы спасли кота после отравления антифризом
Симоньян показала выпавшие из-за химиотерапии ресницы
Россияне могут остаться без Adidas
Диетолог назвала неожиданный способ сжигать больше калорий
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.