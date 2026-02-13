Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 13:11

«Есть нюансы»: Шойгу напомнил о «красивых идеях» США для Армении

Шойгу назвал планы США по реакторам в Армении красивым бизнес-предложением

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Планы США построить в Армении малые модульные реакторы — это всего лишь «красивое бизнес-предложение», заявил в беседе с РИА Новости секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. По его словам, американцы пока не построили ни одного такого реактора, не говоря уже о запуске или об опыте его промышленной эксплуатации.

Да, в США есть несколько компаний, которые этим занимаются. Да, у них у всех очень красивые бизнес-предложения. Но, как говорится, есть нюансы, — подчеркнул Шойгу.

Также он предположил, что строительство малых реакторов для АЭС в Армении будет профинансировано в кредит, за который придется расплачиваться будущим поколениям страны. Помимо всего прочего, Шойгу напомнил, что США не располагают технологиями переработки отработавшего ядерного топлива. В случае если малые реакторы будут построены, то отработанное топливо однозначно будет храниться в Армении, резюмировал он.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон рассматривает возможность инвестирования до $9 млрд (693 млрд рублей) в развитие ядерной энергетики Армении. Речь идет о проектах в сфере гражданской атомной энергетики с участием американских и армянских компаний.

