В Кремле рассказали о перспективах экономического сотрудничества с США

В Кремле рассказали о перспективах экономического сотрудничества с США Песков: Россия и США обсуждают возможное экономическое сотрудничество

Россия и США обсуждают возможное экономическое сотрудничество, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, но до достижения украинского урегулирования вряд ли можно говорить о конкретике.

Вопросы торгово-экономического взаимодействия, возможного и предлагаемого, фигурируют на повестке дня. Эти обсуждения, мы надеемся, будут продолжены. <…> Если мы продвинемся по пути мирного урегулирования, это может перейти в прикладную плоскость, — заявил он.

По его словам, Россия, безусловно, открыта к сотрудничеству. Он добавил, что в таком взаимодействии заинтересованы потенциальные партнеры обеих сторон, что может способствовать созданию совместных предприятий.

Как считает специалист по международной безопасности Марк Эпископос, одним из условий прекращения боевых действий на Украине должно стать налаживание экономического диалога России и США. Он также добавил, что обсуждать конкретные суммы будущего плана пока преждевременно.