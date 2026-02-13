Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 13:14

Дмитриев увидел связь форумов по безопасности с растущей опасностью в мире

Дмитриев: мир становится опаснее после конференций по безопасности

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: kremlin.ru
Мир становится менее безопасным после решений, принимаемых на Всемирном экономическом форуме в Давосе и Мюнхенской конференции по безопасности, заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в соцсети Х. Свое мнение он высказал в день старта ежегодной конференции в Мюнхене, которая стартовала 13 февраля.

Почему после каждого Давоса и Мюнхенской конференции по безопасности мир становится менее стабильным и менее безопасным? Может быть, это не те люди, которые задают неправильные вопросы и дают неправильные ответы? Глобалисты должны искупать свою вину, а не читать нотации, — написал Дмитриев.

Ранее политик заявил о смене вектора информационных атак со стороны европейских СМИ. По его словам, издания, традиционно применявшие искажающие сценарии против России, теперь развернули эту практику в сторону Соединенных Штатов.

В то же время Дмитриев спрогнозировал скорую отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Поводом для такого заявления послужил уход главы его аппарата на фоне скандала, связанного с финансистом Джеффри Эпштейном. Дмитриев охарактеризовал британского премьера как самого непопулярного в истории страны.

