13 февраля 2026 в 12:59

В Кремле назвали сроки проведения новых переговоров по Украине

Песков: новый раунд переговоров по Украине ожидается на следующей неделе

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Новый раунд переговоров по украинскому конфликту ожидается на следующей неделе, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что дата и место мероприятия будут известны позднее, передает РИА Новости.

Действительно, это будет следующая неделя, — сказал Песков.

Ранее газета Politico сообщила, что очередной раунд переговоров представителей России, США и Украины предварительно запланирован на следующую неделю в Абу-Даби или Майами. По мнению источников издания, существует возможность для прогресса, несмотря на укрепление позиций сторон.

До этого немецкое издание Berliner Zeitung писало, что предоставление Украине гарантий безопасности со стороны НАТО, включая размещение европейских войск, создает риск расширения конфликта. По информации журналистов, несколько тысяч солдат не смогут предотвратить возобновление боевых действий.

В конце января газета The Wall Street Journal спрогнозировала несколько сценариев развития конфликта на Украине в 2026 году. По наиболее вероятному из них, кризис не закончится, а другой предполагает военное истощение Киева.

