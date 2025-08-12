Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 09:06

Эта запеканка — настоящий восторг! И никаких лишних калорий

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот нежный творожный десерт — отличный выбор для тех, кто следит за питанием и хочет сладкое без лишних калорий. Запеканка получается мягкой, воздушной и совсем не приторной, несмотря на отсутствие муки и сахара. Вместо сахара можно добавить немного натурального меда или подсластителя по вкусу.

Для приготовления возьмите 500 г творога, 2 яйца, 2 ст. л. манной крупы, 1 ч. л. ванильного экстракта и по желанию 1–2 ст. л. меда. Взбейте яйца с ванилью и медом, добавьте творог и манку, тщательно перемешайте до однородности. Выложите массу в смазанную форму и выпекайте при 180 °C около 40 минут до золотистой корочки.

Подавайте теплой или охлажденной, по желанию украсьте свежими ягодами или орехами.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
