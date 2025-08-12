Эта запеканка — настоящий восторг! И никаких лишних калорий

Этот нежный творожный десерт — отличный выбор для тех, кто следит за питанием и хочет сладкое без лишних калорий. Запеканка получается мягкой, воздушной и совсем не приторной, несмотря на отсутствие муки и сахара. Вместо сахара можно добавить немного натурального меда или подсластителя по вкусу.

Для приготовления возьмите 500 г творога, 2 яйца, 2 ст. л. манной крупы, 1 ч. л. ванильного экстракта и по желанию 1–2 ст. л. меда. Взбейте яйца с ванилью и медом, добавьте творог и манку, тщательно перемешайте до однородности. Выложите массу в смазанную форму и выпекайте при 180 °C около 40 минут до золотистой корочки.

Подавайте теплой или охлажденной, по желанию украсьте свежими ягодами или орехами.

