Перезагружаем сосиски в тесте — ленивая закуска, которая вас покорит

Нежная заливка из яиц, сливок и сыра делает сосиски особенно вкусными, а ароматные травы добавляют пикантности. Всего 6 простых ингредиентов — и отличная сытная закуска готова за считаные минуты!

Смешай 4 яйца с 200 г сливок, добавь 200 г тёртого сыра, 1 ч. л. итальянских трав, немного соли и перца. Всыпь 4 ст. л. муки и тщательно размешай до однородного теста. Форму выложи пергаментом, вылей массу и выложи сверху 5 сосисок — можно немного вдавить. Выпекай в разогретой до 180 °C духовке около 25 минут до румяной корочки. Подавай горячими или теплыми — вкусно в любом виде!

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.