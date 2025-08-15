Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 15:26

Эта самса не отложится в бока: легкая вкусняшка с сыром и индейкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите приготовить вкусную самсу, но переживаете за фигуру? Попробуйте этот диетический вариант из лаваша с начинкой из индейки и сыра. Всего 141 ккал на 100 граммов — и никакого чувства вины! Хрустящая корочка снаружи и сочная начинка внутри сделают это блюдо вашим любимым.

Для приготовления вам понадобится: 500 г фарша индейки, 1 луковица, 150 г нежирного сыра, 2 листа тонкого лаваша, 2 яйца и зелень. Лук мелко нарежьте и смешайте с фаршем, добавьте тертый сыр, рубленую зелень, яйцо и специи. Лаваш разрежьте на полоски, выложите начинку и сверните треугольниками.

Выложите самсу на противень, застеленный пергаментом, смажьте взбитым яйцом и посыпьте семенами кунжута или тмина. Выпекайте при 200 °C 20–25 минут до золотистой корочки. Такая самса хороша как горячей, так и холодной — идеальный вариант для перекуса или легкого ужина.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

еда
самса
индейка
рецепты
сыры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
