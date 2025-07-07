Эта окрошка взрывает мозг! Персик вместо колбасы, а что вместо картошки?

Фруктовая окрошка — неожиданное, но потрясающе вкусное блюдо. Сочная клубника, сладкие персики и экзотические личи в ледяной минералке. Освежающий вариант для жаркого лета.
Ингредиенты:
- клубника — 200 г;
- персики — 2 шт.;
- яблоко — 1 шт.;
- личи — 100 г;
- мята — 5 листочков;
- минеральная вода — 1 л;
- лимонный сок — 2 ст. л.;
- мед — 1 ч. л.
Приготовление:
- Фрукты и огурец нарезать кубиками.
- Разложить по тарелкам, добавить мяту.
- Залить охлажденной минералкой с лимонным соком и медом.
Подавать сразу же. Необычный, свежий и очень вкусный — такой суп удивит всех!
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