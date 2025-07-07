Эта окрошка взрывает мозг! Персик вместо колбасы, а что вместо картошки?

Эта окрошка взрывает мозг! Персик вместо колбасы, а что вместо картошки?

Фруктовая окрошка — неожиданное, но потрясающе вкусное блюдо. Сочная клубника, сладкие персики и экзотические личи в ледяной минералке. Освежающий вариант для жаркого лета.

Ингредиенты:

клубника — 200 г;

персики — 2 шт.;

яблоко — 1 шт.;

личи — 100 г;

мята — 5 листочков;

минеральная вода — 1 л;

лимонный сок — 2 ст. л.;

мед — 1 ч. л.

Приготовление:

Фрукты и огурец нарезать кубиками. Разложить по тарелкам, добавить мяту. Залить охлажденной минералкой с лимонным соком и медом.

Подавать сразу же. Необычный, свежий и очень вкусный — такой суп удивит всех!

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