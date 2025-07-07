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07 июля 2025 в 15:40

Эта окрошка взрывает мозг! Персик вместо колбасы, а что вместо картошки?

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фруктовая окрошка — неожиданное, но потрясающе вкусное блюдо. Сочная клубника, сладкие персики и экзотические личи в ледяной минералке. Освежающий вариант для жаркого лета.

Ингредиенты:

  • клубника — 200 г;
  • персики — 2 шт.;
  • яблоко — 1 шт.;
  • личи — 100 г;
  • мята — 5 листочков;
  • минеральная вода — 1 л;
  • лимонный сок — 2 ст. л.;
  • мед — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Фрукты и огурец нарезать кубиками.
  2. Разложить по тарелкам, добавить мяту.
  3. Залить охлажденной минералкой с лимонным соком и медом.

Подавать сразу же. Необычный, свежий и очень вкусный — такой суп удивит всех!

Ранее также сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это необычное блюдо с авокадо насытит без тяжести в желудке и охладит в жаркий день.

еда
окрошка
фрукты
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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