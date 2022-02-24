«Есть опасность»: Добровинский о наказаниях за участие в митингах

Адвокат и юрист Александр Добровинский рассказал молодым россиянам, как лучше всего избежать наказания за несанкционированные митинги. По его словам, лучший способ — сделать официальный запрос в мэрию города, которая может разрешить или запретить принять участие в подобных мероприятиях. В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В самых крупных городах России прошли акции и пикеты против войны.

Если пикеты запрещены, как избежать? Значит, нельзя. Если демонстрация спонтанная и она сделана без уведомления, то, конечно, нельзя. И это будет пресекаться, и я объясню почему: представьте себе, что на спонтанной акции нет ворот этих проверяющих (металлодетекторов). И туда придут террористы. И как это? Так что всё правильно. Надо такие акции согласовывать с властями, потому что есть безусловная опасность. А если есть опасность — её будут пресекать, и, конечно, могут быть задержания. Лучший способ избежать наказания — это не прийти на такие пикеты или сделать это официальным путём, подать заявку официально через мэрию. Не думаю, что в таком случае будут проблемы, — отметил собеседник NEWS.ru.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Он сравнил действия российской администрации с фашистской Германией и сообщил о «больших потерях» у наступающих.

После этого в России начали проводить антивоенные одиночные пикеты. «ОВД-Инфо» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) сообщает о задержании 49 участников в 11 городах России. Пикеты прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле, Екатеринбурге, Владивостоке и ряде других городов.