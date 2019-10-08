Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти заплатить жительнице Петербурга Катерине Корнеевой. Силовики незаконно задержали её 12 июня 2017 года за якобы участие в акции протеста против коррупции в высших эшелонах власти.
ЕСПЧ
Заявительница настаивала на том, что не участвовала в протестных выступлениях, однако силовики доставили её в отдел, где продержали более суток.
ЕСПЧ признал, что власти РФ нарушили нормы Конвенции о защите прав человека, гарантирующие право на свободу и справедливое судебное разбирательство.
Также суд в Страсбурге счёл незаконным штраф жительницы Петербурга за якобы «неповиновение полицейским» и «нарушение правил проведения митингов».
Как писал News.ru, ранее активист из Челябинска Дмитрий Цибуковский обратился с жалобой в ЕСПЧ. Он сообщил, что в 2018 году сотрудники местного управления ФСБ, а также полицейские пытали его.
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