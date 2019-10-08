https://static.news.ru/photo/2ba6664e-e9ea-11e9-aba6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Winfried Rothermel/picture alliance/Global Look Press

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти заплатить жительнице Петербурга Катерине Корнеевой. Силовики незаконно задержали её 12 июня 2017 года за якобы участие в акции протеста против коррупции в высших эшелонах власти.

ЕСПЧ своим решением присудил Корнеевой €3250 в виде компенсации морального вреда и €2500 за издержки, связанные с задержанием.

Заявительница настаивала на том, что не участвовала в протестных выступлениях, однако силовики доставили её в отдел, где продержали более суток.

ЕСПЧ признал, что власти РФ нарушили нормы Конвенции о защите прав человека, гарантирующие право на свободу и справедливое судебное разбирательство.

Также суд в Страсбурге счёл незаконным штраф жительницы Петербурга за якобы «неповиновение полицейским» и «нарушение правил проведения митингов».

Как писал News.ru, ранее активист из Челябинска Дмитрий Цибуковский обратился с жалобой в ЕСПЧ. Он сообщил, что в 2018 году сотрудники местного управления ФСБ, а также полицейские пытали его.